Projeto de lei que proíbe tatuagem e piercings em pets avança no Senado

O projeto de lei que proíbe tatuagens ou piercings em cães e gatos foi aprovado na CMA (Comissão de Meio Ambiente) do Senado nesta quarta-feira (22). O texto segue para a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

O PL 4.206/2020, do deputado federal Fred Costa (Patriota-MG), recebeu parecer favorável do senador Izalci Lucas (PSDB-DF). O texto acrescenta um parágrafo ao artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais e estabelece detenção de três meses a um ano e multa a quem faz ou permite fazer os maus-tratos aos animais.



"Não estamos aqui querendo cercear o direito de o proprietário dispor livremente de seu bem, no caso, o animal de estimação, ou o exercício de sua liberdade de expressão. Ocorre que a 'coisa' ou o bem em questão adquire um status especial, conforme reconhece o próprio direito civil, de modo que não é ilimitado o direito do dono de usar, gozar, dispor ou usufruir do animal", explicou Izalci Lucas em seu parecer.