Pets Sem Raça Definida e cães das raças Shih Tzu e Poodle são os prediletos dos tutores brasileiros

Os pets sem raça definida são preferência para os brasileiros, com 29,39 %, logo em seguida aparecem os cães da raça Shih Tzu (14,57%) e em terceiro lugar os cães da raça Poodle (7,66%). Os dados fazem parte de um levantamento feito por uma comunidade de clínicas veterinárias do Brasil, a VetFamily e OnePet.





Foram analisados os últimos cinco anos e dados de cerca de 4,4 milhões de cães e gatos cadastrados na plataforma utilizada pelas clínicas para entender as raças mais presentes nos lares do país e os hábitos no cuidado com a saúde dos animais.

