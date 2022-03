Visão dos pets: cães e gatos enxergam sete vezes melhor do que humanos

Uma das curiosidades dos humanos é saber como os seus pets enxergam o mundo, se eles são capazes de distinguir as cores e com que distância eles percebem os objetos e pessoas. A médica-veterinária Mariza Bortolini, do Serviço de oftalmologia do Hospital Veterinário Batel (HVB), esclarece que a visão dos cães e gatos é diferente da dos humanos.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Pela necessidade de caça, cães e gatos têm uma visão noturna bem apurada, capaz de captar movimentos, com lentes e superfície corneana maiores do que as do humano. “Outra diferença é que os pets têm maior proporção em bastonetes na retina, fotorreceptores que contribuem para a visão com pouca luz e movimento, e o tapetum lucidum, uma porção reflexiva da retina que permite à retina uma segunda chance de registrar a luz que o olho recebeu”, informa a veterinária.





Já os gatos têm visão até 7 vezes melhor do que os humanos, mas perdem em nitidez das imagens. De perto, os gatos veem entre quatro e dez vezes pior do que os humanos, enxergando objetos a apenas seis metros de distância.

Continua depois da publicidade





Mito: pets não enxergam somente em preto e branco





Ao contrário do que se acredita, os cães não enxergam apenas em preto e branco. Segundo Mariza, a maioria dos mamíferos tem apenas dois tipos de receptores de cores (cones) em seus olhos, ao contrário dos humanos, que têm três.





A exemplo do daltonismo, alteração que só existe nos humanos, fazendo com que as pessoas não enxerguem todas as cores, os cães têm a capacidade de percepção da paleta de cores bem reduzida. Eles veem o mundo em tons azulados e amarelados acinzentados. “Por outro lado, foi relatado que os cães são capazes de diferenciar perfeitamente entre tons de cinza intimamente relacionados, que são indistinguíveis ao olho humano. Já alguns animais, como aves e peixes, apresentam visão tetracromática, tendo um quarto tipo de cone, que absorve luz ultravioleta”, relata a médica-veterinária especializada em oftalmologia.





Já entre os gatos, a visão em ambientes escuros é sempre em tons de cinza, mas durante o dia isso muda. A veterinária aponta que eles podem enxergar as imagens em azul, verde e amarelo. “Cores como laranja ao olhar humano aparecem como amarelos para os felinos, enquanto o nosso tom violeta se mostra azulado a eles”, conclui a médica-veterinária.