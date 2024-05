Vitamina D é importante para os pets e deve ser fornecida pela alimentação

A vitamina D ganha cada vez mais reconhecimento na medicina humana, mas sua importância não para por ai. Para os pets, essa vitamina é um nutriente essencial, sendo importante para fortalecer as defesas naturais do organismo do animal e prevenir doenças infecciosas e crônicas.





Entretanto, diferententemente dos seres humanos, os pets não conseguem absorver a vitamina D através da exposição à luz solar, assim, ela deve ser fornecida através da dieta.

Rafael Vessecchi Amorim Zafalon, coordenador de Capacitão Técnico-Científica da PremieRpet explica que a deficiência desse nutriente no organismo dos animais, principalmente em cães, está associada a uma série de doenças, como as autoimunes, doença inflamatória intestinal, doenças infecciosas, insuficiência cardíaca e até alguns tipos de câncer.





Assim, Rafael explica que os alimentos industrializados de alta qualidade, que se enquadram na categoria Super Premium ou Premium Especial, são capazes de oferecer uma fórmula nutricional que atende todas as necessidades de uma dieta balanceada, inclusive com a vitamina D. "Os alimentos estão cada vez mais específicos e é possível atender a diferentes condições de acordo com a idade, raça, porte e outras características do animal”.

É importante lembrar, entretanto, que uma dieta com esses alimentos mais fortes deve ser feita sob orientação de um médico veterinário, já que tanto a deficiência como o excesso de vitamina D podem causar problemas de saúde, como intoxicação. "Podem aparecer desde sinais como náuseas, aumento do consumo de água, vômitos, fraqueza e anorexia, até alterações mais graves, como aumento nos níveis de cálcio e insuficiência renal”, esclarece Rafael.

Assim, Rafael finaliza explicando que é necessário consultar um médico veterinário para saber se os níveis de vitamina D do pet estão dentro do ideal através de um exame de sangue específico. A partir disso é que o profissional poderá fazer adaptações na alimentação ou prescrever o uso da suplementação.





Portanto, antes de iniciar qualquer suplementação, é fundamental consultar um médico-veterinário para avaliar a saúde do pet.