Votação vai escolher os nomes das lontras do Refúgio Bela Vista na Itaipu Binacional

Os filhotes de lontra (Lontra Longicaudis) nascidos no RBV (Refúgio Biológico Bela Vista) em junho de 2024, receberão nomes a partir desta segunda-feira (4). A Itaipu Binacional e o Turismo Itaipu está promovendo uma ação interativa para a escolha dos nomes dos animais.





O público poderá votar através das redes sociais do Turismo Itaipu, neste LINK e de forma presencial, durante o passeio Itaipu Refúgio Biológico. Os visitantes que votarem presencialmente concorrerão a um brinde. Os nomes vencedores serão anunciados no dia 18 de novembro.

O público poderá escolher entre cinco opções de nomes para o filhote macho e cinco para a fêmea, previamente selecionados pelos cuidadores do RBV. As sugestões são inspiradas em elementos da natureza, mitologia e peixes das bacias dos rios Iguaçu e Paraná, regiões diretamente conectadas à Itaipu.





Para a fêmea, as opções são Maya, Serena, Coral, Raya ou Morenita. Para o macho, o público poderá escolher entre Ravi, Linguado, Mandi, Jaú ou Netuno.





A iniciativa tem como objetivo principal promover a conscientização ambiental e o envolvimento da comunidade com a fauna protegida pela Itaipu, além de aproximar o público dos trabalhos de preservação realizados no Refúgio. Com esse tipo de ação, a Itaipu reforça seu compromisso com a sustentabilidade e com a educação ambiental.





