Observação de aves é tema de minicurso do PET-BIO UEL na Mata dos Godoy

No domingo, 1º de novembro, o PET-BIO da Universidade Estadual de Londrina (UEL) realizará o minicurso “Ornitologia: observação de pássaros no Parque Estadual Mata dos Godoy”. A atividade tem como objetivo colocar em prática o estudo das aves, destacando a importância da identificação sonora e visual desses animais.





A Mata dos Godoy foi escolhida por ser uma importante extensão de conservação em Londrina, que abriga uma grande diversidade de espécies da fauna e flora. Após um período sem atividades volta agora a receber visitas e traz novamente a possibilidade de exercícios como esse, o que reforça o propósito do curso: proporcionar contato direto com a natureza e valorizar a experiência de campo como parte essencial da formação profissional.

Clique aqui para enviar sugestões de pautas,

Além de integrar as atividades da disciplina de Zoologia do 3º ano do curso de Biologia – Bacharelado, o minicurso oferece uma oportunidade de aprendizado sobre a fauna local e a conservação das aves presentes no parque. As inscrições estão abertas também ao público geral.





Para os participantes que precisarem de transporte, haverá saída da UEL às 6h30, com taxa de R$5,00. As vagas são limitadas. Quem optar por ir por conta própria deve comparecer diretamente à Mata dos Godoy, onde o evento terá início às 7h.







