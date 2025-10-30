Observação de aves é tema de minicurso do PET-BIO UEL na Mata dos Godoy

No domingo, 1º de novembro, o PET-BIO da Universidade Estadual de Londrina (UEL) realizará o minicurso “Ornitologia: observação de pássaros no Parque Estadual Mata dos Godoy”. A atividade tem como objetivo colocar em prática o estudo das aves, destacando a importância da identificação sonora e visual desses animais.
A Mata dos Godoy foi escolhida por ser uma importante extensão de conservação em Londrina, que abriga uma grande diversidade de espécies da fauna e flora. Após um período sem atividades volta agora a receber visitas e traz novamente a possibilidade de exercícios como esse, o que reforça o propósito do curso: proporcionar contato direto com a natureza e valorizar a experiência de campo como parte essencial da formação profissional.
Além de integrar as atividades da disciplina de Zoologia do 3º ano do curso de Biologia – Bacharelado, o minicurso oferece uma oportunidade de aprendizado sobre a fauna local e a conservação das aves presentes no parque. As inscrições estão abertas também ao público geral.
Para os participantes que precisarem de transporte, haverá saída da UEL às 6h30, com taxa de R$5,00. As vagas são limitadas. Quem optar por ir por conta própria deve comparecer diretamente à Mata dos Godoy, onde o evento terá início às 7h.