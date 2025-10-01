Onça-parda é capturada em propriedade rural de Congonhinhas e recebe cuidados em Londrina

Uma jovem onça-parda, com menos de um ano de idade, está em tratamento no Hospital Veterinário da UniFil, em Londrina, após ser resgatada em uma propriedade rural de Congonhinhas (Norte Pioneiro). O animal, que chegou debilitado e com ferimentos, deve passar por reabilitação antes de ser solto novamente na natureza, o que pode ocorrer na próxima semana.

A captura aconteceu no fim da tarde de terça-feira (30), depois que o felino foi visto sobre o telhado de uma casa. O dono do sítio conseguiu laçar a onça e a manteve em um espaço cercado por grades até a chegada da equipe técnica do IAT (Instituto Água e Terra) de Cornélio Procópio, que atuou em conjunto com a médica-veterinária Daniela Martina, coordenadora do Hospital Veterinário da UniFil e especialista em animais silvestres. O produtor relatou que o animal vinha atacando e se alimentando de criações de pequeno porte da propriedade.





Segundo Daniela Martina, a onça chegou magra e machucada, em más condições clínicas, e precisará de alguns dias para se recuperar. Na noite do resgate, ela recebeu soro, antibióticos e anti-inflamatórios. Nesta quarta-feira (1º), seriam realizados exames de imagem e de sangue. O tratamento deve se estender por pelo menos uma semana, antes da soltura planejada.

A definição do local e da data da reintrodução será feita pelo IAT. A ação de resgate contou com a participação dos técnicos Cícero Fonseca, Claudionor Galego e João Sevilha Garcia, da unidade de Cornélio Procópio. O veterinário Pedro Camargo, responsável pela área de fauna do IAT em Curitiba, destacou a importância de acionar órgãos competentes em situações como essa, para garantir segurança no manejo dos animais e orientar a comunidade sobre como proceder ao encontrar espécies silvestres.


