Onça-parda encontrada em sítio de Marialva é devolvida à natureza

Pai de Tiago Amaral será relator das contas de Marcelo Belinati em Londrina

O conselheiro do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) Durval Amaral, pai do prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD), será o relator das contas do município relativas ao exercício de 2024, último ano da gestão de Marcelo Belinati (PP).