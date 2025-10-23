Período de reprodução aumenta recepção de animais silvestres no IAT em Londrina

O IAT (Instituto Água e Terra), em Londrina, tem registrado um aumento expressivo na chegada de animais silvestres neste período do ano, especialmente filhotes de gambás. O motivo, segundo a bióloga do órgão, Jussiara Barbosa, é o período de reprodução das espécies, que vai de agosto a novembro.





De acordo com ela, a unidade tem recebido de cinco a sete gambás por dia. O número é muito superior ao restante do ano, quando a média cai para um por semana. “Neste período, chegam principalmente filhotes, porque muitas mães acabam morrendo atropeladas ou atacadas por cães”, explicou.

Além dos gambás, o IAT também tem recebido urubus, papagaios, periquitos, maracanãs, tucanos araçari, capivaras e até onças, todos em fase reprodutiva ou vítimas de acidentes. No caso das aves, os acidentes mais comuns são batidas contra vidraças.





Já capivaras e felinos costumam ser vítimas de atropelamentos. Os roedores são capturados com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Já animais maiores, como felinos, participam os bombeiros e até a Polícia Ambiental.

Os animais recepcionados pelo instituto são encaminhados ao Cafs (Centro de Apoio à Fauna Silvestre), da Unifil, onde recebem cuidados veterinários até atingirem o tamanho ideal para soltura, que é feta em áreas silvestres, próximos a fontes de água, de preferência.





O convênio entre o IAT e o hospital veterinário da Unifil foi firmado em 2021 - embora a unidade já seja credenciada há 12 anos para cuidar de animais silvestres. O objetivo do Cafs é garantir atendimento médico especializado a animais silvestres vítimas de atropelamentos, maus-tratos, tráfico e cativeiro irregular. A parceria atende 26 municípios da região de Londrina e tem contribuído para aumentar as chances de sobrevivência e reintrodução das espécies em seu habitat natural.

A médica veterinária responsável por animais silvestres do HV (Hospital Universitário) da Unifil, Daniela Martina, confirma o aumento do número de animais silvestres que estão em período reprodutivo, principalmente os gambás. “Eles são indivíduos que andam muito, principalmente à noite, o que os torna vítimas de atropelamentos e conflitos com animais domésticos”, explica.





Nesta quarta-feira (23), a unidade hospitalar especializada tem 60 filhotes sob seus cuidados. Das 6h às 14h do mesmo dia, o HV recebeu mais seis filhotes, conta Daniela.

Em cada ninhada, nascem entre quatro e sete filhotes, que ficam dentro do marsúpio, a bolsa característica dos marsupiais onde são abrigados os filhotes recém-nascidos, grudados por um teto que vai até a garganta, pela qual são alimentados.





Quando começam a crescer, saem da bolsa e ficam grudados nas costas da mãe, o que os torna mais suscetíveis às complexidades da vida selvagem, como dificuldade para obter alimentos ou cair e se perder.

Ao serem encaminhados para o HV, os animais recebem cuidado neonatal, se não tiverem traumas ou ferimentos. Caso estejam machucados, passam por cuidados intensivos para curar, desde feridas abertas a fraturas ósseas.





Daniela afirma que os animais recebem o mínimo de contato humano possível e são treinados para a sobrevivência, como defesa e busca de alimentos, antes de serem devolvidos à natureza. A soltura é feita em local sigiloso, em pontos definidos pela equipe do IAT.

