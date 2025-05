Prefeitura de Arapongas promove campanha para adoção de animais e doação de cobertores

A Prefeitura de Arapongas promove neste sábado (31) uma campanha para adoção de animais e doação de cobertores. A ação será das 9h30 às 13h30, na Avenida Arapongas, esquina com Rua Pavão (no Pet Center Pereirinha, em frente à Padaria Chic), no Centro.





Serão disponibilizados animais castrados, vermifugados, que estão em lares temporários com protetoras independentes e no Centro de Acolhimento Transitório e Adoção. Também haverão filhotes, com castração garantida.





Além disso, pede-se à população que faça a doação de mantas e cobertores para o melhor acolhimento dos animais.