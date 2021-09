Saiba como higienizar o comedouro do cachorro

Proporcionar uma alimentação adequada, um ambiente limpo, abrigo, brincadeiras e atividades físicas fazem parte da rotina de qualquer tutor de pet . Mas alguns cuidados podem passar despercebidos, como quando limpar o comedouro, o que pode ser utilizado e como fazer isso, são alguns detalhes que ficam no caminho.





Mesmo que o cachorro coma tudo e o pote fique “limpo” depois, não quer dizer que não precisa ser higienizado. Bactérias e vírus podem ficar no local, assim como pelos, pó, saliva e gordura da ração, por isso a higiene tem que ser diária.





Se tiver algum resíduo, comece retirando-os com um guardanapo. Em seguida, lave o comedouro com água e sabão neutro, de preferência com uma esponja apenas para essa função. Por fim, lave-os com água quente para retirar todas as substâncias e resíduos de sabão. O pote precisa ser lavado por dentro e por fora.





Após realizar o procedimento, pode-se secar ou deixar que seque naturalmente à luz do sol. O mesmo processo pode ser feito nos potes de água. (Com informações de Royal Pets e Seu Dog).





*Sob supervisão de Fernanda Circhia