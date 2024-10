Servidores de Marilândia do Sul salvam filhote de coruja suindara que caiu do ninho

A equipe da Vigilância Sanitária e de Endemias de Marilândia do Sul (Norte) encaminhou nesta quarta-feira (23) para o Parque das Aves, em Apucarana, uma coruja suindara que caiu do ninho no Colégio Tancredo Neves, no distrito de Nova Amoreira, na segunda-feira (21).





A ave, popularmente conhecida como rasga-mortalha, ainda é filhote e não conseguia voar. Porém, devido ao seu tamanho, também não foi possível retorná-la para o ninho, em um buraco muito estreito.

A ave será cuidada no Parque das Aves e, depois, será levara para o Hosppital Veterinário da Unifil, que dá suporte a animais de pequeno, médio e grande porte resgatados da natureza.