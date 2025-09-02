Arapongas promove ações para estimular adoção consciente de animais

A Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) promove ações alusivas ao “Setembro Caramelo”, mês dedicado às ações de adoção consciente de animais domésticos, conforme lei municipal 5.215, de 30 de junho de 2023.





De acordo com Rodrigo Cesar de Almeida de Deus, que atua na Seaspma, já estão agendadas duas feiras de adoção – uma no sábado (6), das 10h às 14h, no estacionamento do supermercado Amigão; e o evento de encerramento do mês na Praça da Igreja Matriz (Praça do Santuário Nossa Senhora Aparecida), no dia 27, das 09h30 às 13h30

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante o período, a intenção é conscientizar a população de que adotar um animal de estimação é um ato de amor, cuidado e respeito.

Publicidade





De acordo com a lei municipal, as ações de conscientização poderão ser desenvolvidas por meio de reuniões, palestras, cursos, oficinas, seminários, distribuição de maternal informativo, entre outras.





Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.







