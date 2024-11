Shopping de Londrina promove 'cãominhada' solidária neste sábado

“Além de sermos um empreendimento pet friendly, nós apoiamos as causas que atuam na proteção de animais abandonados ou maltratados”, ressalta Sabrina Matos, coordenadora de marketing do Londrina Norte Shopping.

Com palestra no sábado

“A Cãominhada é um evento solidário, do projeto Amor de Patas, na intenção de arrecadarmos ração para as protetoras independentes de Londrina. É um dia de muita integração entre pets e tutores”, ressalta Thiemi Ferreira, uma das organizadoras do evento.

A 6ª edição da Cãominhada solidária será promovida neste sábado (16), a partir das 17h, no estacionamento do Londrina Norte Shopping (rua Américo Deolindo Garla, 224, jardim Pacaembu). Além de reunir os bichinhos e seus tutores, com direito à animação de DJ, o objetivo do evento é arrecadar ração para as protetoras independentes que atuam no resgate e cuidado de animais abandonados.





O concurso premiará o cão mais velho e o cachorro mais novo, além do mais obediente e do melhor fantasiado. Tudo isso sob animação do DJ Josué, que é parceiro do evento e animará a concentração dos cães antes da largada. “No dia, os participantes, após terem se inscrito de forma online, devem se dirigir à mesa de organização para confirmação. A largada da Cãominhada está prevista para 17h, com entrega de medalhas para todos os participantes”, explica Ferreira.





Entre os patrocinadores master do evento estão Spert e Mastig, com o patrocínio também de Dog Cat, Grupo 3S Engenharia, Energizando, Centro Veterinário do Lago e Famax. “Com a participação dos nossos patrocinadores, conseguimos fazer o sorteio de muitos brindes no final do percurso, além do concurso.”