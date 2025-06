Shopping de Londrina recebe feira de adoção de animais da ADA

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) promove neste domingo (29) mais uma feira de adoção com os animais da ADA (Associação Defensora dos Animais). O evento será realizado das 9h às 12h, no estacionamento do Catuaí Shopping, próximo ao local da largada e chegada da Maratona de Londrina, que também será disputada no domingo.





A feira de adoção contará com mais de 20 animais da ADA, todos em bom estado de saúde, vacinados, castrados e vermifugados. Os visitantes da feira poderão conferir ainda um booking digital com mais de 50 cães que também estão aptos a serem adotados. Esta será a terceira feira de adoção realizada pela CMTU, desde que a Justiça designou a Companhia como interventora da ADA. Até agora, nas duas feiras já realizadas, mais de 35 animais ganharam um novo lar.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“O nosso foco desde o início da intervenção sempre foi no cuidado com os animais e na busca por adoção responsável. Por isso, a nossa expectativa é muito positiva para esta nova feira e contamos com a presença e participação de todos os londrinenses. Temos animais de vários portes e idades e, a grande maioria, dóceis e em busca de dignidade e um novo lar”, frisou Lucas Ferreira, interventor judicial da ADA.





A CMTU assumiu a intervenção da Associação Defensora dos Animais no dia 8 de maio com a missão de encontrar um lar definitivo para 504 cães e 49 gatos. Desde então, tem contado com o apoio de muitos voluntários, profissionais veterinários e doação de insumos e recursos financeiros. As doações de ração, roupas, cobertas e outros utensílios podem ser feitas diretamente na seda da CMTU, na Rua Professor João Cândido, 1213, no Centro.





As doações em dinheiro podem ser feitas via pix [email protected]. Há possibilidade também de depositar notas fiscais em nome da ADA, através do Nota Paraná. Na intervenção, a Justiça determinou que a CMTU não pode utilizar recursos públicos no processo, o que torna as doações muito importantes.