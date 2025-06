Tamanduá-mirim é resgatado ferido às margens de rodovia em Tamboara

Um tamanduá-mirim foi resgatado ferido pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual), na PR-492, na manhã desta sexta-feira (27), em Tamboara (Noroeste). O animal foi encontrado ainda com vida, caído ao lado da pista, e a suspeita é de que tenha sido vítima de atropelamento.





Segundo o boletim divulgado pela polícia, um usuário da via informou a equipe sobre a presença do animal, que foi localizado em estado de sofrimento. A situação foi repassada ao IAT (Instituto Água e Terra), que orientou o resgate e encaminhamento imediato à unidade do órgão em Paranavaí.





Após triagem inicial, o tamanduá-mirim deverá ser transferido para uma clínica veterinária especializada em Maringá (Noroeste), onde passará por avaliação e, se possível, tratamento para posterior reabilitação e soltura. Não houve interrupção no tráfego.