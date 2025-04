Tutor pede ajuda para reencontrar galinha d'Angola influencer desaparecida em Londrina

A galinha d'Angola Channel, uma influencer de penas que conquistou a internet e os moradores do bairro Maria Cecília, na Zona Norte de Londrina, desapareceu na última segunda-feira (31) após se assustar com um cachorro durante seu passeio noturno. O tutor, o bombeiro civil Georg Kastorsky, 23, busca ajuda para encontrá-la.





O DESAPARECIMENTO





Por volta das 19h30, Channel, uma galinha d’Angola (também conhecida como "pintadinha da Guiné"), passeava com Kastorsky pela Avenida Ginés Parra quando um latido inesperado a assustou. Ela voou e pousou sobre um carro em movimento — cujo motorista, de janelas fechadas, não percebeu a cena, mesmo com os gritos do tutor tentando alertá-lo. Desde então, a ave não foi vista





UMA HISTÓRIA DE AFETO

Channel vive com Kastorsky desde os nove dias de vida, quando ele tinha 18 anos. Criada como um pet, a galinha divide a casa com um cachorro e é tratada com carinho pela família.





“Minha avó teve a ideia de adotá-la. Sempre amei animais, e ela se tornou parte de nós”, conta o tutor, que mantém um perfil no Instagram (@channel_a_angolinha) para compartilhar o dia a dia da ave, que tem mais de 4 mil seguidores.





A BUSCA





Kastorsky já vasculhou o bairro, mas acredita que Channel possa estar longe do local do desaparecimento, já que estava em cima do carro quando sumiu. Ele espera que a popularidade da galinha nas redes sociais ajude a ampliar a busca.