Tutores de animais de estimação são mais felizes, indica pesquisa

Para além das relações humanas, os aumigos, gatos, pássaros, entre outros pets, também representam uma parte essencial no dia a dia e nas vidas dos humanos. Com isso, surge a dúvida se os pets podem mesmo influenciar na saúde e bem-estar de seus tutores.





A resposta é sim – e pessoas que convivem com pets são significativamente mais felizes, de acordo com uma pesquisa realizada pela Petplan, seguradora especializada em animais de estimação.

Com auxílio de uma inteligência artificial de reconhecimento facial, que digitaliza fotos de redes sociais como Instagram e Facebook, foi possível detectar os níveis de emoção das pessoas presentes em cada uma delas, gerando uma pontuação de 0 a 100 para cada emoção detectável na imagem, medindo felicidade, medo e nojo.





Foram analisadas aproximadamente nove mil imagens de tutores com seus pets ao redor do mundo e comparadas com a porcentagem média de felicidade das pessoas, que é de 36,8%. No final, o estudo concluiu que, nos donos de animais de estimação, o valor médio aumentou para 59,3% — enfatizando o impacto positivo dos bichinhos quando estão por perto.

O estudo também mostrou que o Brasil é o segundo país do mundo com tutores de pets mais felizes, atrás apenas da Nova Zelândia.





Quando observamos os dados apenas da perspectiva dos humanos que adotaram cachorros como companheiros, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking, confirmando que de fato os tutores dos ‘aumigos’ são mais felizes do que qualquer outro tutor de cachorro ao redor do mundo.





