Veja curiosidades sobre a linguagem canina

Posição de alerta: Quando os cães apontam as orelhas para frente, alinham o rabo na altura do corpo e se apoiam na ponta das patas, significa que o pet está em sinal de alerta para algo que tenha ouvido, como por exemplo, alguém chegando em casa, outro cachorro passando na rua ou barulhos estranhos. Esse sinal pode gerar comportamentos de excitação, medo ou agressividade, dependendo do motivo que originou o estado de alerta do cãozinho.



Continua depois da publicidade