PF prende irmãos empresários que agrediram e tentaram atropelar oficial de justiça em Maringá

A Polícia Federal em Maringá prendeu preventivamente nesta terça-feira (7) dois empresários, que são irmãos, e que agrediram e tentaram atropelar um oficial de justiça federal em serviço na quinta-feira (2).

Na última quinta, o oficial de justiça compareceu à empresa em Maringá com intimações de processo de execução fiscal, mas foi inicialmente desacatado e ameaçado por um dos proprietários. Em seguida, o outro sócio, que é irmão do primeiro agressor, avançou com seu automóvel contra o servidor, tentando atropelá-lo quando já havia deixado as instalações da empresa e se encontrava na via pública.

Não conseguindo atingi-lo com o veículo, o empresário desceu do carro e deu um soco no rosto do oficial de justiça, causando-lhe fraturas. Os irmãos fugiram do local antes da chegada da Polícia Federal.





Diante da gravidade da situação, a Polícia Federal instaurou inquérito policial para a apuração dos crimes de desacato, resistência, lesão corporal e tentativa de homicídio, representando pela prisão preventiva de ambos.





Os presos serão recolhidos à cadeia pública e ficarão à disposição do Juízo Federal Criminal de Maringá.