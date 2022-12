Pista da BR-376 pode ceder por causa do peso dos entulhos

Representantes do gabinete de crise instituído para acompanhar o deslizamento na BR-376, em Guaratuba (Litoral), concederam uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (30) para atualizar as informações.





O Corpo de Bombeiros conseguiu fazer a retirada de uma carreta e três veículos que estavam na parte superior da pista. O corpo da segunda pessoa, que teve o óbito confirmado ainda na terça-feira (29), foi retirado do local nesta manhã de quarta-feira e encaminhado para Curitiba.

Publicidade

Publicidade





O incidente envolveu 10 veículos de passeio e seis carretas. O trabalho tem sido feito de forma cautelosa, já que as chuvas permanentes ampliam os perigos de novos desmoronamentos na área. Há risco, inclusive, da pista da rodovia ceder por causa do peso dos entulhos.







A estimativa inicial é que 30 pessoas estejam desaparecidas. O Corpo de Bombeiros também descartou a informação de que um ônibus estivesse entre os veículos soterrados. Segundo o último boletim oficial, seis pessoas foram resgatadas com vida.

Publicidade

Publicidade





“O Corpo de Bombeiros permanece no local desde o início dos atendimentos. Especificamente na manhã desta quarta-feira, foi feita a avaliação da área pelos geólogos e engenheiros, a movimentação de terra para liberar os três veículos retirados de uma área de menor risco, a retirada do corpo da carreta e também dessa carreta do local. A avaliação de risco continua sendo feita”, explicou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Manoel Vasco.





As equipes de segurança utilizam guinchos, cães treinados e drones com câmera com identificação térmica para encontrar sinais de vida. O equipamento, porém, não conseguiu resultados na identificação.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.