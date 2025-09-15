Pesquisar

NOVE MORTES

Polícia Científica diz que frio intenso pode ter contribuído para explosão em Quatro Barras

Redação Bonde com AEN-PR
15 set 2025 às 15:07

Foto: SESP-PR
A PCIPR (Polícia Científica do Paraná) concluiu o laudo que identificou as prováveis causas da explosão ocorrida na planta da empresa Enaex, em Quatro Barras (Região Metropolitana de Curitiba), no dia 12 de agosto. Peritos apontaram que a baixa temperatura registrada no dia do acidente — cerca de 3°C no momento da explosão — pode ter contribuído de forma significativa para o incidente.


O frio intenso teria favorecido a solidificação do pentolite (mistura de TNT e nitropenta), utilizado no carregamento dos busters que, ao colidir contra as bases dos agitadores, pode ter provocado a detonação. A explosão na Enaex Brasil, fábrica de explosivos localizada nas margens da BR-116, resultou na morte de nove pessoas.


O documento foi elaborado por peritos criminais e reúne análises técnicas, hipóteses de cenários e recomendações para o setor industrial. “É um documento completo, com a apresentação dos cenários possíveis e inclusive com sugestões para a empresa e para outras do mesmo segmento, de forma a implementar melhorias de segurança”, destaca o perito oficial Jerry Gandin.


Duas frentes de trabalho


Para a análise técnica, a PCIPR dividiu o trabalho em duas frentes simultâneas: a primeira, dedicada à identificação das vítimas, com a aplicação do protocolo internacional DVI (Disaster Victim Identification), da Interpol, utilizado em desastres de grandes proporções. Paralelamente, foi conduzida a análise da própria explosão, com o recolhimento de vestígios espalhados pela área atingida, avaliação da área e dos equipamentos, além do estudo de documentos técnicos e projetos da indústria.

“É um trabalho complexo, que foge da análise tradicional da perícia”, explica Gandin. “Por isso, nestes casos, a gente aplica o método RCA (Root Cause Analysis), para a determinação da causa raiz. Ou seja, verificamos vários elementos contributivos para o incidente, semelhante ao que acontece, por exemplo, na queda de um avião. Nestes acidentes, não temos apenas uma causa. Nem sempre é só uma falha humana ou do equipamento, mas há a contribuição do clima, do tempo, do equipamento e dos operadores, e tudo isso pode contribuir para a ocorrência do acidente”.


Inquérito policial prorrogado


A Delegacia da Policia Civil do Paraná (PCPR) segue atuando com prioridade na investigação do acidente. Desde o início, o trabalho tem se concentrado em apurar se houve alguma conduta dolosa ou culposa que possa ter contribuído para a explosão que vitimou os nove trabalhadores. Em razão da complexidade do caso e do grande volume de informações técnicas que ainda estão sendo analisadas, o inquérito será prorrogado por mais 30 dias.


“A medida é essencial para que todas as diligências pendentes sejam realizadas com o devido rigor, garantindo que nenhuma hipótese seja descartada sem a devida verificação. O objetivo é entregar à sociedade e às famílias das vítimas um relatório final completo, embasado e responsável”, ressalta a delegada Géssica Andrade


Para a continuidade da investigação, o laudo apresentado tem papel fundamental para subsidiar o inquérito. O documento reúne cenários e causas prováveis, oferecendo contribuições técnicas e científicas que poderão indiciar eventuais responsáveis. O material também serve de base para o Ministério Público e para a Justiça no andamento do processo.


