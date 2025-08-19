PR-445 registra 189 motoristas em excesso de velocidade um dia após tragédia com três mortes

Em um dos casos, o radar da PRE verificou um veículo sendo conduzido a 157 km/h - praticamente, o dobro do limite de velocidade. Em outro caso, um

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) flagrou, nesta segunda-feira (18), 189 veículos acima da velocidade permitida no trecho entre o distrito da Warta e Bela Vista do Paraíso, na PR-445. A via tem limite regulamentado de 80 km/h.





A fiscalização ocorreu um dia após a tragédia que vitimou três mulheres da mesma família na altura do km 99+800m, em Cambé. O acidente, registrado na manhã de domingo (17), envolveu um Renault Logan, um Volkswagen Gol e uma carreta Scania.





O Logan, que seguia de Joinville (SC) para Presidente Prudente (SP), era conduzido por uma mulher de 27 anos, que morreu na hora. Com ela estavam a mãe, de 50 anos, e a avó,, de 83 anos, que também morreram no local. Todas foram encaminhadas ao IML de Londrina.





O Gol, conduzido por um homem de 38 anos, teve uma passageira de 47 anos ferida e encaminhada à Santa Casa de Cambé. Já o motorista da carreta, de 42 anos, saiu ileso.