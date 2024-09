Daniel Rodas, editor da revista literária Sucuru, (Teixeira-PB, 1999) é escritor, poeta e dramaturgo. Aos 18 anos, ingressou no curso de Letras da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Autor da plaquete Eros e Saturno (Editora Primata, 2021), tem textos publicados em vários meios eletrônicos, a exemplo das revistas Mallarmargens, Ruído Manifesto, Toró e Subversa. Faz parte do grupo de teatro ExperIeus da cidade de Monteiro (PB), no qual colabora como ator. Pensa na poesia como um fluxo, como o fluir incontrolável da vida. Umbuama é seu livro de estreia.

Daniel Rodas, na edição de Agosto da revista Sucuru, reúne doze colaboradores(as) dos mais diversos estilos e segmentos, oriundos(as) de todas as regiões do país — e também do exterior. A poeta Isabel Furini, participa da recista. Dentre os destaques desta edição: três poemas do poeta japonês Nanao Sakaki (1923–2008), traduzidos por nosso editor Daniel Rodas; um conto inédito da série [Clã]Destinos, especial para a Sucuru, por Egberto Vital; prosas, contos e minicontos de Fabiana Rodrigues Carrijo, Allan A. Limeira e Lucilla Simonsen; trechos do romance de estreia de Marina Monteiro — e muito mais. Link da revista: Clique aqui.

A revista pode ser acessada gratuitamente.



São colaboradores desta edição: Allan A. Limeira | Daniel Rodas | Diego Iturriet Dias Canhada | Egberto Vital | Fabiana Rodrigues Carrijo | Isabel Furini | João Felipe Salomão | Lucilla Simonsen | Luiz Otávio Oliani | Marina Monteiro | Thiago Neves Duarte | Washington Daniel Gorosito.

