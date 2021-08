Santos desafia a boa fase do Flamengo na Vila Belmiro

Santos e Flamengo jogam neste sábado (28), às 19h, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paulistas e cariocas vivem momentos opostos na competição. Enquanto o time de Fernando Diniz ainda tenta embalar e deixar para trás a instabilidade recorrente, a equipe de Renato Gaúcho vai em busca de encostar na ponta.



Com 28 pontos, o Flamengo está fora do G-4 e a dez pontos do líder Atlético-MG. Entretanto, tem dois jogos a menos que o Galo. O Rubro-negro vive seu melhor momento na temporada. No Brasileirão, ganhou 16 dos últimos 21 pontos, foi à semifinal da Libertadores e virtualmente classificado entre os quatro melhores na Copa do Brasil.

Já o Peixe soma 22 pontos e está na metade de baixo da tabela. Atualmente, está mais próximo da zona de rebaixamento do que do G-4. Empatou as últimas três partidas e ganhou seis pontos dos últimos 12 disputados. Nos demais torneios, caiu recentemente nas quartas de final da Copa Sul-Americana e saiu atrás do Athletico-PR em duelo pela Copa do Brasil.

O Santos encontra problemas na defesa e no ataque para enfrentar o Flamengo. A dupla de zaga titular, formada por Luiz Felipe e Kaiky, está fora por contusões. A nova será formada pelos jovens Robson Reis e Wagner Leonardo. No setor ofensivo, o desfalque é Marinho, com uma lesão muscular.





O Flamengo também tem desfalques nos dois setores. Na zaga, Rodrigo Caio ainda está fazendo fortalecimento muscular e será substituído por Léo Pereira. Bruno Henrique foi diagnosticado com uma lesão muscular e também não viaja a Santos. Michael será titular ao lado de Gabigol no ataque.

Confira as prováveis escalações:

SANTOS

João Paulo; Madson, Robson Reis, Wagner Leonardo, Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Carlos Sanchez, Gabriel Pirani; Marcos Guilherme, Lucas Braga. T.: Fernando Diniz

FLAMENGO

Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Filipe Luís; William Arão, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro; Gabigol, Michael. T.: Renato Gaúcho

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 19h (de Brasília) deste sábado (28)

Juiz: Braulio da Silva Machado (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Transmissão: Premiere