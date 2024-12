Ansiedade de ano novo pode afetar saúde do coração, alerta especialista

O fim do ano é uma época repleta de festividades, viagens e encontros com família e amigos. É tempo também para reflexões e balanços pessoais - o que, para muitos, pode levar a um sentimento de melancolia e ansiedade. Esses estados emocionais não afetam apenas o bem-estar mental como podem ter impactos graves na saúde do coração.





De acordo com Patrícia Oliveira, do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, transtornos mentais, como ansiedade e depressão, estão associados a um maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares e até mesmo à piora de condições já existentes.

“Nesta época, parte dos pacientes com ansiedade e depressão pode tomar atitudes que impactam diretamente em sua rotina de autocuidado, reduzindo a quantidade de exercícios físicos e a aderência a tratamentos medicamentosos, além de poder desenvolver distúrbios alimentares que interferem no controle do metabolismo, aumentando os níveis de pressão arterial”, afirma a cardiologista.