CONDIÇÕES INSALUBRES

Anvisa proíbe venda e divulgação de 32 suplementos alimentares

Redação Bonde
08 set 2025 às 18:04

Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a apreensão e proibiu a comercialização, a fabricação, a importação e a propaganda de 32 suplementos alimentares da empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda.



A medida, publicada no Diário Oficial da União, foi adotada após inspeção revelar que os itens eram produzidos em estabelecimento sem licença sanitária, em condições insalubres de higiene e sem atender às boas práticas de fabricação de alimentos.

Saiba quais produtos tiveram a venda proibida.

  • Creatina Monohidratada Sabor Frutas Vermelhas Marca Turbo Black Vitamin (todos).

  • Creatina Marca Turbo Black Vitamin (todos).

  • Colágeno Tipo II Não Desnaturado Sabor Iogurte Marca Turbo Black (todos).

  • Colágeno Hidrolisado Sabor Frutas Tropicais Marca Turbo Black Vitamin (todos).

  • Cafeína com Taurina Marca Turbo Black Vitamin (todos).

  • Moringa Marca Ervas Brasil (todos).

  • Maca Peruana Marca Ervas Brasil (todos).

  • Hibisco Marca Ervas Brasil (todos).

  • Graviola Marca Ervas Brasil (todos).

  • Tadala Natural Marca NB Nutrition (todos).

  • Magnésio Treonato Marca Turbo Black Vitamin (todos).

  • Maca Peruana Marca Turbo Black Vitamin (todos).

  • Maca Preta Marca Turbo Black Vitamin (todos).

  • Lactoze sem Glúten Marca Turbo Black Vitamin (todos).

  • L-Arginina e Alanica Marca Turbo Black Vitamin (todos).

  • K2 + D3 2000 Ui Turbo Marca Black Vitamin (todos).

  • Energy Maca Marca Turbo Black Vitamin (todos).

  • Creatina Monohidratada Sabor Laranja Marca Turbo Black Vitamin (todos).

  • Ômega 3 Marca NB Nutrition (todos).

  • Moringa Oleifera Marca NB Nutrition (todos).

  • Magnésio Treonato Marca NB Nutrition (todos).

  • Magnésio Dimalato Marca NB Nutrition (todos).

  • Colágeno Tipo II Não Desnaturado Marca NB Nutrition (todos).

  • Cabelo Pele e Unha Marca NB Nutrition (todos).

  • Lactoze Marca Natuforme Produtos Naturais (todos).

  • Óleo de Girassol Ozonizado Marca Ozonlife (todos).

  • Maca Premium Marca Nutrição Esportiva (todos).

  • Max Vision Marca Turbo Black Vitamin (todos).

  • Ácido Hialurônico + Colágeno Tipo II Marca NB Nutrition (todos).

  • Maca Peruana Concentrado Marca Max Force (todos).

  • Ora Pró Nobis Premium Marca Vitacorpus (todos).

  • Todos os Produtos Fabricados por Ervas Brasillis (todos).


A Agência Brasil não conseguiu contato com a empresa. O espaço está aberto para posicionamento.


produtos Anvisa proibição guia de saúde licença
