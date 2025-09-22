UBS Irerê terá obras retomadas após dois anos paralisadas

Fechada em 2023 para uma reforma, que logo em seguida foi abandonada, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito de Irerê vai ter a tão esperada revitalização e ampliação retomada pela Prefeitura. Inaugurada em 1977, a UBS não passava por uma reforma há mais de 25 anos, desde 1999.





Com a homologação da licitação pela Secretaria Municipal de Gestão Pública (SMGP), na última sexta-feira (19), a ordem de serviço para o início das obras deve ser assinada já nos próximos dias. A empresa Gasparine Engenharia Civil Ltda venceu o certame após apresentar uma proposta de R$ 755.000,00, valor 20% menor que os R$ 945.620,20 estimados no edital.

Entre os serviços a serem executados na UBS de Irerê, que passará a ter mais de 290 m², estão as ampliações do banheiro para pessoas com deficiência, da sala de odontologia, do escovódromo e da sala de inalação. Também será executada a adequação da rampa e da calçada, além da pintura interna e externa, a troca de toda a parte elétrica e hidráulica, a substituição do piso e a reforma do telhado.

A unidade ganhará ainda novos aparelhos de ar-condicionado, móveis, eletrodomésticos e um consultório odontológico maior e mais moderno. Durante a reforma, a equipe da UBS está atendendo em um espaço cedido pela Secretaria Municipal de Educação (SME) ao lado do Centro de Educação Infantil (CEI) São José, na praça próxima ao terminal do transporte coletivo do distrito. O horário de funcionamento é das 7h às 16h.





A UBS de Irerê conta com uma equipe da Estratégia Saúde da Família, uma enfermeira, uma médica, dois auxiliares de enfermagem, um agente comunitário de saúde (ACS), além de um fisioterapeuta e um servidor administrativo. A diretora de Atenção Primária em Saúde da SMS, Tatiane do Carmo, explica que, de todos os serviços disponibilizados pela UBS, apenas a parte odontológica está funcionando em outro local.

“Esse foi o único atendimento que precisou ser transferido. Durante a reforma, a UBS de Paiquerê passa a ser a referência em odontologia para a população de Irerê”, explicou a diretora.





A UBS atende uma média de 1.200 pessoas por mês, algo em torno de 60 atendimentos por dia.

