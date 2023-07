Após epidemia de dengue em Londrina, LIRAa indica momento de alerta contra a doença

Depois de enfrentar meses de uma epidemia de dengue no primeiro semestre, com 29 vidas perdidas, os índices da doença diminuíram na cidade, mas ainda com “luz de alerta”. Resultado do terceiro LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti) do ano apontou infestação vetorial predial de 1,32%, que é a média de todas as regiões. A OMS (Organização Mundial da Saúde) classifica o percentual abaixo de um como satisfatório.





Em janeiro o índice era de 5,50%, considerado de risco. “Estamos numa época em que observamos a influência do tempo, mas também foram adotadas ações durante a epidemia, com mutirões, intensificação do trabalho dos agentes de endemias, utilização de bomba costal nos locais com maior incidência. Tudo isso gerou uma repercussão positiva”, avaliou o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado.

