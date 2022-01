Apucarana registra recorde de contaminados pela Covid-19

Com o registro de 274 casos, Apucarana bateu nesta segunda-feira (10) um novo recorde de pessoas contaminadas com a Covid-19. É um patamar superior ao atingido no auge da pandemia no último ano, quando no dia 25 de maio de 2021 a cidade computou 170 diagnósticos positivos da doença.

O último recorde diário de contaminações foi de 186 e havia sido registrado na última sexta-feira (7).

Desde primeiro de janeiro, Apucarana soma 822 casos da Covid. “Esses números crescentes são reflexo da nova variante ômicron, altamente contagiosa, bem como das reuniões familiares no Natal e do Ano Novo. Diante desse cenário pedimos para população redobrar os cuidados preventivos como o uso de máscara, higienização das mãos e evitar aglomerações”, afirma o prefeito Junior da Femac.





O secretário Municipal da Saúde, Emídio Bachiega, afirma que a saúde está em alerta diante do número recorde de casos. “A Autarquia Municipal de Saúde está trabalhando para garantir o atendimento e testagem de todos os pacientes para Covid. Apesar da alta de casos, o número de internamento e óbitos continua estável no município. Isso se deve ao alto percentual de vacinação entre os apucaranenses.

Reforçamos o apelo para que busquem o nosso posto de vacinação no Complexo Esportivo Lagoão, seja para 1ª dose, 2ª dose e a de reforço”, apela o secretário.



Medidas de enfrentamento





Em resposta ao crescente número casos da Covid-19 e da presença novo vírus da influenza, o H3N2, na cidade, o prefeito Junior da Femac e o secretário municipal da Saúde, Emídio Bachiega garantiram, desde a semana passada, um reforço ao atendimento prestado as pessoas que apresentam sintomas de doenças respiratórias.





A primeira medida, que visa garantir o atendimento médico mais perto da casa do usuário do SUS, disponibilizou um médico a mais em 4 Unidades Básicas de Saúde para atender prioritariamente casos de doenças respiratórias, entre 9 horas e 21 horas, sem necessidade de agendamento prévio. São as UBSs Raul Castilho, no Núcleo Habitacional João Paulo; Takaiti Miyadi, no Núcleo Habitacional Dom Romeu; Antonio Sachelli, no Jardim Colonial; e Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa.





Desde sexta-feira (7) a saúde de Apucarana também passou a contar com uma Central de Testagem da Covid-19, que funciona no andar térreo da Autarquia Municipal de Saúde, numa área anexa ao local da coleta de exames do Laboratório Municipal.