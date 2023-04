Arapongas abre vacinação bivalente contra a Covid-19 para pessoas acima dos 18 anos

Seguindo a nova normativa do Programa Nacional de Imunizações (PNI), oficializada pelo Ministério da Saúde – e também através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Arapongas abre nesta teçra-feira, 25, a aplicação da dose de reforço com a vacina bivalente contra a Covid-19 para todas as pessoas acima de 18 anos.





Podem receber a dose bivalente pessoas que tomaram, pelo menos, duas doses das vacinas anteriores; intervalo da última dose de 4 meses.

Publicidade

Publicidade