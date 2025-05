Arapongas registra 1.115 casos de dengue e um de chikungunya

“Tivemos um aumento em média de 100 casos, mas dentro do esperado por conta dos casos represados”, comenta o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini. “As notificações caíram bastante e a tendência para semana que vem é quase zerar”, comenta.

Do total de casos de dengue, 1.018 são autóctones - ou seja, adquiridos no município - e 97 casos importados

A Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas, divulgou nesta quarta-feira (28) o registro de 1.115 casos positivos de dengue, além de 67 em investigação, 3.294 negativos e uma morte em decorrência da doença. Os dados constram no Informe Epidemiológico da Dengue de 18 a 24 de maio.

No Paraná





A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou na terça-feira,27, o novo informe semanal da dengue. Foram registrados mais 6.593 casos da doença e dez óbitos. Os dados do novo ano epidemiológico 2025 totalizam 211.750 notificações, 67.476 diagnósticos confirmados e 65 óbitos em decorrência da dengue no Paraná. Também foi confirmada a segunda morte por Chikungunya no Estado.





(Com informações da Agência Estadual de Notícias)