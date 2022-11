Avanço da Covid-19 em Londrina reforça importância de reforçar vacinação

Em sua conta no Instagram,Machado fez um alerta sobre o avanço da doença no município.

Com o avanço do número de casos de Covid-19 em Londrina, conforme registrado nos boletins das duas últimas semanas, a Secretaria Municipal de Saúde promove mutirões de vacinação para acelerar a aplicação das doses complementares de imunização contra o coronavírus. A psta disponibiliza quatro mil vagas para o próximo sábado (3), depois de cinco mil para este (26), em doze unidades de saúde. O mutirão vai até as 17h.





“Até o final de outubro e começo de novembro, tínhamos uma média de 50 casos novos por semana. E os últimos dois boletins já mostram um aumento substancial, se comparado ao mesmo cenário do mês de outubro.Ainda não tem motivo para pânico ou alarde, entretanto, [é suficiente] para que possamos ligar o sinal de alerta e, mais do que tudo, tomar as vacinas que estão em atraso. Fomos muito bem em relação à primeira e à segunda dose, mas a partir deste momento, às pessoas deixaram de completar o esquema vacinal, que não tomaram ainda a primeira ou a segunda dose de reforço, e a gente faz um apelo à população para que possa se vacinar”, disse o secretário.





Machado também recorda que a função da vacina é evitar sintomas agressivos do coronavírus em caso de infecção. “A vacina tem o objetivo principal de evitar os casos graves, internações e óbitos, e é justamente isso que a gente tem que reforçar. Em que pese as pessoas tomem vacina, mas, porventura, acabem se contaminando com o vírus da Covid-19, a doença vai se manifestar de uma forma muito mais leve se a pessoa estiver com as vacinas em dia”, alerta.