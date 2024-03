Avanço da dengue coloca Apucarana em estado de emergência

A Prefeitura de Apucarana (Centro-Norte) decretou nesta quinta (29) situação de emergência por conta da epidemia de dengue registrada no município. A cidade tem o maior número de casos no Estado, com 8.991 confirmações e quatro mortes. A administração municipal informa que gastou, em 2024, 500% a mais do que em anos anteriores em ações de enfrentamento à enfermidade. Emídio Bachiega, secretário municipal de Saúde de Apucarana, explica que o Ministério da Saúde publicou recentemente uma portaria e uma nota técnica para que os municípios que estão enfrentando epidemia de dengue pudessem fazer uma solicitação de recursos. "É um recurso extra porque ninguém estava preparado, dentro de suas programações financeiras, para enfrentar esse tipo de epidemia que a gente está enfrentando", ressaltou.



Segundo ele, um dos requisitos para pleitear os recursos era estar em uma situação de emergência, o que motivou o município a publicar o decreto. "Até o momento, nós utilizamos recursos municipais e aí a gente decretou para ter uma ajuda do Ministério da Saúde no financiamento dessas ações", reforçou.



O aumento nos gastos, de acordo com ele, é decorrente, por exemplo, da instalação do Centro de Atendimento à Dengue, uma estrutura montada no Ginásio do Lagoão para receber pacientes com sintomas da doença.



A situação de emergência, segundo Bachiega, também permite que o município compre insumos e medicamentos por meio de dispensa de licitação e possa contratar profissionais das áreas de saúde e de fiscalização com mais agilidade.



CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA