Balanço dos casos de Covid-19 na rede municipal é apresentado pela secretaria de Educação

Dados divulgados pela SME (Secretaria Municipal de Educação) nesta quarta-feira (1º) apontam que, em maio, 186 casos de Covid-19 foram confirmados na rede municipal de ensino, que tem uma população de cerca de 51 mil pessoas, entre alunos, professores e equipes administrativas. O número representa um aumento em relação ao mês de abril, quando foram constatados 12 casos positivos, e também supera março, que contabilizou 70 diagnósticos.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Isso reflete a elevação do índice de contágio no município, que registrou aproximadamente 6.600 casos positivos em maio, contra 1.158 no mês anterior. Porém, o número de casos registrados na rede municipal de ensino corresponde a 0,34% de sua população, sendo três vezes menor que a taxa referente à população geral de Londrina, que apontou 1,16% de infecções para um total de 570 mil pessoas. Além disso, o índice das unidades educacionais é consideravelmente menor que o número de casos registrado em fevereiro, que foi de 494.

Continua depois da publicidade





De acordo com a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, a SME precisou suspendeu três turmas em maio, nenhuma em abril e em março; e seis em fevereiro. Moraes ressaltou, também, que a pasta tem tomado medidas de biossegurança para a proteção das crianças, professores e demais servidores, incluindo a recomendação do uso de máscaras em ambientes fechados e a disponibilização de álcool em gel.





“Com base nos números apresentados, vemos que as unidades de ensino são locais mais seguros do que o restante da cidade. Caso um aluno apresente sintomas respiratórios, nós avisamos a família, que vem buscá-lo na creche ou escola e, se for constatado que ele está com Covid-19, ficará em casa durante o período indicado pelo médico, tendo atividades de reposição posteriormente. Além disso, todos os casos de Covid-19 diagnosticados são comunicados pelas unidades à Secretaria de Educação, que os repassa para a Vigilância Sanitária. Caso mais de uma infecção seja verificada em uma turma, a Vigilância visitará a unidade e analisará se é preciso suspender as atividades daquele grupo”, afirmou a secretária de Educação.