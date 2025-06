Bebês de 12 meses receberão nova vacina de reforço contra meningite

A partir de julho, crianças com 12 meses de idade passarão a receber, como dose de reforço, a vacina meningocócica ACWY, em substituição à vacina meningocócica C.





Isso significa que, além do meningococo C, as crianças vacinadas receberão proteção contra outros três sorotipos da bactéria (A, W e Y), o que evitará casos de meningite bacteriana e infecção generalizada no sangue, a meningococcemia.

No Paraná, a cobertura vacinal para meningocócica C ficou em 91,56% para menores de um ano e 92,94% para o reforço aos 12 meses de idade. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%. A mudança busca ampliar a proteção coletiva e reduzir ainda mais a circulação da bactéria nos territórios paranaenses.





O SUS (Sistema Único de Saúde) já oferece o imunizante ACWY nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), mas, atualmente, a vacina é aplicada dos 11 aos 14 anos.

Já os bebês recebem três doses da vacina meningocócica C: duas doses aos três e aos cinco meses de idade, e o reforço, aos 12 meses. Apenas a dose de reforço será modificada.





As crianças que já receberam três doses da meningo C não precisam receber a dose de reforço com a ACWY no momento. Mas aquelas não foram vacinadas aos 12 meses podem completar o esquema com a nova vacina, antes de completar 5 anos.

O NOVO ESQUEMA VACINAL SEGUIRÁ ESTE CRONOGRAMA:

3 meses: 1ª dose da meningocócica C (conjugada)

2ª dose da meningocócica C (conjugada) 12 meses: reforço com a vacina meningocócica ACWY (conjugada)





A substituição da vacina de reforço faz parte das estratégias adotadas pelo governo federal no plano global da OMS (Organização Mundial da Saúde) para o enfrentamento das meningites bacterianas até 2030.





A orientação foi oficializada por meio da Nota Técnica nº 77/2025 do Ministério da Saúde.