Beto Preto assina convênio para construção de prontos atendimentos em Londrina

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, assinou oficialmente, nesta quarta-feira (25), o convênio com a Prefeitura de Londrina para a construção de três prontos atendimentos na cidade, nas regiões norte, sul e leste. O primeiro anúncio sobre os novos prédios foi feito em maio do ano passado pelo prefeito Marcelo Belinati. As unidades serão editifadas no final da avenida Saul Elkind (zona norte), rua João Stringueta (zona leste) e avenida Guilherme de Almeida (zona sul).





O município receberá cerca de R$ 10,5 milhões. A manutenção do espaço e disponibilização de profissionais será de responsabilidade da secretaria municipal de Saúde. “Vamos dotar a cidade com uma rede de urgência e emergência que não existia. O município está preparando os projetos e nos próximos dias deverá ter a informação da data da licitação. Até o mês de abril deveremos ter os vencedores da licitação”, projetou Beto Preto.

A previsão é de nove meses de obras, a partir da assinatura da ordem de serviço. De acordo com a prefeitura, as unidades irão descentralizar e facilitar os atendimentos, já que a cidade conta com apenas três unidades que funcionam 24 horas. Além das duas UPA (Unidade de Pronto Atendimento), também tem o pronto atendimento do Leonor.





Na região leste, o pronto atendimento ficará em frente a alguns prédios, nas proximidades da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná). A unidade de saúde da zona sul vai ocupar um terreno ao lado da recém-construída capela mortuária, onde funcionava a sede da antiga usina de asfalto da Pavilon. E na zona norte, a unidade será em um terreno depois da entrada do jardim São Jorge.



17ª REGIONAL

Em Londrina, nesta quarta, o secretário também anunciou a liberação de R$ 57 milhões para 60 instituições de saúde e assistência dos municípios que integram a 17ª Regional de Saúde para utilização em obras - incluindo os prontos atendimentos -, equipamentos, veículos e para os prestadores de serviço do SUS (Sistema Único de Saúde). Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) também terá a construção de um pronto atendimento.