Beto Preto dá 'pontapé inicial' à vacinação de crianças em Londrina, que começa neste sábado

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, anunciou que acompanha neste sábado (15) o começo da campanha da vacinação contra a Covid-19 em crianças em Londrina. O Paraná recebeu e distribuiu nesta sexta-feira (14) 65,5 mil imunizantes para atender os públicos prioritários dessa faixa etária. A 17ª Regional de Saúde de Londrina irá receber 5.150 doses, das quais 2840 doses para o Município de Londrina. O voo com o carregamento estava previsto para chegar na cidade na sexta-feira (14), às 19h10.

Lotes da vacina pediátrica foram distribuídos à tarde aos municípios. | Foto: Geraldo Bubniak/AEN

De acordo com informações da Sesa, a imunização em Londrina começará às 9h30 no Centrolab, região central. A campanha segue na segunda-feira (17), no Centro de Imunizações da Zona Norte.

Uma força-tarefa organizada pelo Governo do Estado acelerou a distribuição das 65,5 mil vacinas pediátricas contra a Covid-19 recebidas na tarde desta sexta-feira (14) para as 22 Regionais de Saúde. As doses chegaram no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) às 14h45 e menos de duas horas depois o primeiro lote já estava a caminho do Interior com o apoio aéreo da Casa Militar.





“Mesmo com o atraso na entrega das doses por parte do Ministério da Saúde, definimos uma logística para conseguirmos descentralizar estes imunizantes logo que chegassem ao Paraná. As vacinas para nossas crianças estarão disponíveis em todas as Regionais de Saúde ainda nesta sexta-feira”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.





A distribuição com as aeronaves do Governo do Estado atenderá as Regionais de Saúde de Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, Umuarama, Maringá, Campo Mourão, Cianorte, Paranavaí, Londrina, Apucarana e Jacarezinho. Por meio terrestre serão atendidas as Regionais de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão, Cornélio Procópio, Telêmaco Borba e Ivaiporã.





A expectativa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é que a vacinação das crianças de 5 a 11 anos inicie neste sábado (15). “Precisamos fazer a vacina chegar até o braço dos paranaenses, seja a segunda dose, a dose reforço e principalmente as novas doses para as crianças. Estamos enfrentando um momento difícil novamente e temos que bater na tecla da vacinação”, acrescentou Beto Preto.





Neste primeiro lote, a Sesa distribuiu as doses segundo a estimativa do governo federal para população indígena (3.125 crianças) e o restante para os grupos prioritários seguindo o escalonamento do Ministério da Saúde. Para otimizar a logística de envio, o Cemepar também separou um novo envio do medicamento Oseltamivir (Tamiflu) com 96.450 cápsulas recebidas do Ministério da Saúde. O remédio é indicado no tratamento da Influenza.