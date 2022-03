Boletim da dengue traz mais 311 casos da doença no paraná

O boletim semanal da dengue publicado nesta terça-feira (8) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registra 24.155 casos suspeitos, com 1.718 confirmações. São 311 casos a mais que o documento anterior. Os dados são do 28º Informe Epidemiológico, do atual período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

Até o momento, 334 municípios registraram notificações de dengue. Destes, 175 confirmaram a doença, sendo que 137 cidades registraram autoctonia, ou seja, a dengue foi contraída no município de residência. Há ainda 3.968 casos em investigação, sem registro de óbitos neste período.

A Sesa adota várias estratégias para o monitoramento da circulação viral da dengue, dentre elas o modelo de Unidade Sentinela, recomendado pela Organização Mundial (OMS) da Saúde e Ministério da Saúde. Sua utilização permite detectar precocemente a circulação dos vírus da dengue, zika e chikungunya no Paraná, possibilitando aos gestores, profissionais da saúde e agentes de endemias realizar ações de educação, prevenção e controle do vetor transmissor.