Boletim semanal da dengue confirma 253 novos casos da doença no Paraná

Nesta terça-feira (26), a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, publicou o novo informe semanal da dengue no Paraná. No total foram registrados 253 casos da doença, sem óbitos na última semana.





Somados os dados do novo período epidemiológico, iniciado em 28 de julho, o Paraná registra 36.875 notificações, 4.234 diagnósticos confirmados e uma morte em decorrência da dengue.

No total, 370 municípios já apresentaram notificações da doença, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 252 possuem casos confirmados.





As regionais com o maior número de casos confirmados neste período epidemiológico são 17ª Regional de Saúde de Londrina (1.052), 15ª RS de Maringá (450), 2ª RS Metropolitana (362), 1ª RS Paranaguá (361) e 5ª RS de Guarapuava (271).

Na semana passada, o Comitê Intersetorial de Controle da Dengue alinhou as ações para os próximos meses, que indicam aumento na incidência de casos. Entre as principais iniciativas estão capacitações e treinamentos, reforço nas ações de campo, mutirões de limpeza nos municípios e campanhas de conscientização para eliminar criadouros do mosquito em ambientes domésticos.





Outras estratégias incluem a aplicação de fumacê, atendimento clínico qualificado para os casos suspeitos e medidas inovadoras, como a soltura dos chamados wolbitos – mosquitos infectados com a bactéria Wolbachia que impede a transmissão do vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.





Neste período foram confirmados 14 casos de Chikungunya, sendo registradas 249 notificações da doença no Estado. Com relação à Zika Vírus, até o momento ocorreram 20 notificações.