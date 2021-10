Boletim semanal da dengue confirma mais 30 casos no Paraná

O boletim semanal da dengue publicado na quarta-feira (13) pela Secretaria de Estado da Saúde registra 249 casos confirmados no Paraná – 30 a mais que no documento anterior. Os dados são do 8º Informe Epidemiológico da Dengue do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

Os novos casos confirmados foram em Foz do Iguaçu, Paranavaí, Londrina, Maringá, Nova Aurora, Marechal Cândido Rondon, Ribeirão Claro, Sertaneja, Rolândia, Ibiporã, Bela Vista do Paraíso, Ubiratã, Engenheiro Beltrão e Paranaguá.

Há, ainda, 1.585 casos em investigação e 230 municípios registraram notificações, que passaram de 4.797 para 5.468. Não houve nenhum óbito no Estado neste período.





Foram confirmados ainda os primeiros casos de febre chikungunya no Paraná. São pacientes residentes em Rondon, todos com vínculo familiar, sem relato de viagens e com início dos sintomas em agosto de 2021.

As vigilâncias ambiental e epidemiológica, e a assistência à saúde acompanharam a família e, até o momento, são casos isolados.





A febre chikungunya é uma doença viral transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. É importante que todo paciente que apresente febre de início súbito maior que 38,5ºC e intensas dores articulares, acompanhadas ou não de dor de cabeça, manchas vermelhas na pele, fadiga e dor nas costas com duração média de sete dias, procure a Unidade de Saúde mais próxima.





“Não há motivo de alerta. Nossas equipes acompanharam os novos casos, mas devemos seguir com os cuidados necessários para que os números não aumentem”, disse o secretário da Saúde, Beto Preto.





