Bombeiros ensinam o que fazer quando cabelos são sugados pela bomba de piscinas

O Corpo de Bombeiros de Maringá publicou uma série de informações sobre como proceder caso ocorra um acidente em que cabelos ficam presos na bomba de piscinas. O alerta vem depois que uma garota, moradora de Doutor Camargo, sofreu acidente semelhante no sábado (21). Ela foi salva cortando o cabelo que estava preso e levada para o Hospital Universitário de Maringá.

Saia do sedentarismo

Saia do sedentarismo

Pacientes de Londrina passam a ter acesso às informações da fila de procedimentos do SUS

Ver essa foto no Instagram





Os socorristas também ressaltam que não se deve colocar a mão na entrada da sucção, o que pode criar um vácuo e prender o membro do indivíduo.





O alerta é importante no momento em que as temperaturas estão altas e se aproximam o fim de ano e as férias de verão, o que favorece a busca por piscinas para refrescar o calor.