Brasil recebe mais 1,2 milhão de doses para vacinação de crianças contra Covid

O Brasil recebeu na manhã deste domingo (16) mais 1,2 milhão de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19, direcionadas para crianças de 5 a 11 anos.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As doses chegaram no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). A primeira remessa, também composta por 1,2 milhão de doses, pousou no Brasil na quinta-feira (13) e está sendo distribuída aos estados e ao Distrito Federal.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O ministério da Saúde espera receber 30 milhões de doses pediátricas da Pfizer até o fim de março.





A campanha de vacinação das crianças foi aberta nesta sexta-feira (14). O primeiro imunizado foi Davi Seremramiwe Xavante, um menino indígena de 8 anos.





Nesta primeira fase, serão imunizadas crianças com comorbidades, deficiência permanente, indígenas e quilombolas. Em seguida, o Ministério da Saúde recomenda que sejam vacinadas as que vivem com pessoas do considerado grupo de risco.

Continua depois da publicidade





Na sequência, haverá um escalonamento por faixa etária, começando pelos mais velhos.





Até o momento, apenas a vacina da Pfizer está liberada para aplicação em crianças. A diretoria da Anvisa (Agência Nacional Nacional de Vigilância Sanitária) deve decidir na próxima semana se permitirá o uso da Coronavac no público de 3 a 17 anos.





Em agosto, a diretoria da agência negou pedido de uso da Coronavac neste grupo, sob argumento de falta de dados. Integrantes da Anvisa afirmam que o processo, agora, está mais sólido.