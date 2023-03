Cambé tem 21 bairros com risco para surto de dengue

Cambé (Região Metropolitana de Londrina) está com 21 bairros em situação de risco para surto de dengue por conta do número de criadouros ativos do mosquito transmissor, o Aedes aegypti.





O LIRaa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti) realizado de 6 a 11 de março pela prefeitura, aponta que 21 localidades apresentaram o índice predial superior a 4%, que mede o número de domicílios com focos do mosquito transmissor da dengue.

Publicidade

Publicidade





De acordo com o último LIRAa, os bairros que apresentam risco mais alto para um possível surto de dengue são: Campos Verdes (15,38), Centro I (13,63), Ana Eliza II (10,34), Guarani (8,51), Portal do Lago (8,33) e Jardim Josiane (8,33). Os índices representam o número de criadouros ativos do mosquito da dengue para cada 100 residências.





O índice predial da cidade, que é uma média geral dos dados do município, coloca toda a cidade em situação de alerta para a dengue, já que registrou 3,8. Essa porcentagem indica que, dentre os 3.133 imóveis vistoriados, foram encontrados 150 criadouros ativos do mosquito.

Publicidade





De acordo com os dados do LIRAa, a maior parte dos criadouros do Aedes aegypti foi encontrada nos quintais das casas, principalmente em objetos de plástico e locais de armazenamento de água da chuva.





Em Cambé, neste período epidemiológico, que começou em agosto de 2022 e finaliza em julho de 2023, já foram confirmados 56 casos de dengue. A cidade não registrou óbitos no período.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: