Campanha Novembro Vermelho alerta para casos de câncer de boca em homens

O Novembro Vermelho, mês de conscientização e prevenção do câncer de boca, junta-se ao Novembro Azul enfatizando a importância dos cuidados da saúde do homem. Esse tipo de câncer atinge mais a população masculina.

Com o objetivo de combater precocemente a doença, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) promove durante o mês várias ações voltadas para esse público-alvo. Entre elas, palestras sobre câncer de boca, lives com especialistas e contato direto com os agentes municipais, a fim de desenvolver atividades junto às Unidades Básicas de Saúde.

“O câncer de boca também pode levar à morte e as pessoas precisam saber disso. A Campanha Novembro Vermelho chama a atenção dos profissionais de saúde bucal, como dentistas, auxiliares e técnicos em saúde bucal e, principalmente, da população em geral para esse tipo de doença e suas implicações”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.





Segundo o Inca (Instituto Nacional de Câncer), a estimativa de novos casos no Brasil em 2020 foi de 15.190 casos, sendo 11.180 homens e 4.010 mulheres. No Paraná, o número chega a quase mil casos. Esse tipo de câncer é o quinto mais frequente entre homens e o sétimo em mulheres. O maior risco está entre homens com mais de 40 anos, fumantes ou que consomem bebidas alcoólicas em excesso. A exposição ao sol sem proteção e a infecção causada pelo HPV (papilomavírus) também são fatores de risco.

De acordo com a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes, as campanhas em prol da saúde são um estímulo à conscientização da população e enfatizam a importância da prevenção e do tratamento precoce. “Diante da grande proximidade das duas temáticas, sendo o câncer de boca muito prevalente na população masculina, a Secretaria da Saúde promove o Novembro Azul/Vermelho alertando, de várias formas, os cuidados que os homens devem ter em relação à própria saúde”, enfatizou.