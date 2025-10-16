Carreta do 'Agora Tem Especialistas' chega a Arapongas nesta quinta

Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) é o primeiro município da Região Sul do Brasil a receber uma das carretas do programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal. A iniciativa tem como objetivo reduzir as filas de espera por atendimento em todo o país. Em parceria com a Prefeitura de Arapongas, serão feitas consultas, exames e tratamentos com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, garantindo um atendimento completo e humanizado.





A carreta ficará estacionada por um mês na Estação Cultural Milene e os atendimentos começam nesta sexta-feira (17). A prioridade será atender a demanda já existente na rede municipal de saúde e nos demais municípios que compõem a 16ª Regional de Saúde. Estima-se que cerca de 1.500 pacientes atendidas nas Unidades Básicas de Saúde sejam agendadas pela regulação para atendimento.





"O atendimento na carreta começa com a consulta com o ginecologista, que já determinará se há necessidade de outros procedimentos, como a mamografia, encaminhando a paciente para que saia com o diagnóstico pronto", explica o secretário municipal de Saúde, Carlos Eduardo Arruda. Esses atendimentos serão feitos somente mediante agendamento prévio nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).





