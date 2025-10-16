Carreta do 'Agora Tem Especialistas' chega a Arapongas nesta quinta

Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) é o primeiro município da Região Sul do Brasil a receber uma das carretas do programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal. A iniciativa tem como objetivo reduzir as filas de espera por atendimento em todo o país. Em parceria com a Prefeitura de Arapongas, serão feitas consultas, exames e tratamentos com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, garantindo um atendimento completo e humanizado.
A carreta ficará estacionada por um mês na Estação Cultural Milene e os atendimentos começam nesta sexta-feira (17). A prioridade será atender a demanda já existente na rede municipal de saúde e nos demais municípios que compõem a 16ª Regional de Saúde. Estima-se que cerca de 1.500 pacientes atendidas nas Unidades Básicas de Saúde sejam agendadas pela regulação para atendimento.
“O atendimento na carreta começa com a consulta com o ginecologista, que já determinará se há necessidade de outros procedimentos, como a mamografia, encaminhando a paciente para que saia com o diagnóstico pronto”, explica o secretário municipal de Saúde, Carlos Eduardo Arruda. Esses atendimentos serão feitos somente mediante agendamento prévio nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Com o atendimento móvel, o Ministério da Saúde leva serviços até onde a população está. Formadas por médicos, enfermeiros, técnicos, recepcionistas e agentes do cuidado, as equipes atuam em locais remotos, em regiões do Agreste, em municípios com estrutura de saúde limitada e em cidades-polo que recebem pacientes de outros municípios da região.
Neste Outubro Rosa, 28 carretas do programa Agora Tem Especialistas estão levando atendimento a regiões com vazios assistenciais em 21 estados, além do Distrito Federal.
Ao longo do mês, mais de 42,5 mil pacientes da rede pública previamente agendadas serão recebidas nas unidades móveis de saúde, totalmente estruturadas com equipamentos, insumos e equipes multiprofissionais. Serão 130 mil procedimentos realizados, entre consultas, exames e biópsias.
A ação é uma realização do Ministério da Saúde e da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AGSUS). O investimento destinado à iniciativa no Outubro Rosa é de R$ 18,9 milhões.
Para a prevenção e o diagnóstico do câncer de mama, são ofertados os seguintes serviços: mamografia, ultrassonografia mamária bilateral, punção de mama por agulha grossa, biópsia/exérese de nódulo de mama e exame anatomopatológico.
Já para o rastreamento do câncer de colo do útero, estão disponíveis colposcopia, biópsias e exames anatomopatológicos, além de procedimentos terapêuticos, entre outros.
No cuidado com a saúde ginecológica de modo geral, as mulheres também terão acesso a ultrassonografia transvaginal e pélvica.
O consultório ginecológico das carretas do programa conta com ambiente climatizado destinado aos atendimentos clínicos e procedimentos diagnósticos; sala de espera externa em tenda climatizada, com capacidade para ao menos 60 pessoas sentadas simultaneamente, TV de 42 polegadas e bebedouro com fornecimento de água potável.
As carretas dispõem ainda de sala de pequenos procedimentos ambulatoriais, central de material esterilizado e sala de acolhimento e pré-exame.