Cerca de 90% dos internados na rede pública do Rio não completaram vacinação contra a Covid

Levantamento mostra que, entre os pacientes com Covid-19 atualmente internados na rede pública municipal de saúde do Rio de Janeiro, cerca de 90% deles não têm o esquema vacinal completo com a doença -ou seja, as três doses tomadas.





Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde do Rio. Ainda de acordo com a pasta, 38% dos internados não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid-19.





Atualmente, mesclando dados de leitos de enfermaria e de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), há, na rede pública do Rio, 190 internados com Covid-19, segundo censo da prefeitura.





A vacinação em massa é a medida mais eficaz contra a Covid-19, protegendo, especialmente, contra a evolução da doença para quadros graves, como internação e morte pelo vírus.





O equivalente a 28,3% da população carioca já recebeu a dose de reforço contra a Covid-19, segundo painel da Prefeitura do Rio de Janeiro, atualizado na manhã desta quarta (12).





No tocante ao índice de pessoas com a segunda dose, o equivalente a 81,3% da população do Rio de Janeiro já recebeu a aplicação, também segundo o painel da prefeitura, administrado pela Saúde.





A maioria dos cariocas com 60 anos ou mais já recebeu a terceira dose contra a doença do novo coronavírus. De 12 a 59 anos, há um maior número de pessoas com as duas doses contra a Covid-19, ao menos.





Adultos -com 18 anos ou mais- que receberam a segunda dose contra a Covid-19 há quatro meses ou mais já podem procurar unidades de saúde para receber a terceira dose -não só no Rio, mas em todo o país.





Quem perdeu a data de aplicação da primeira ou da segunda dose contra a doença do novo coronavírus também pode procurar um posto de vacinação para receber a aplicação.