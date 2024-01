CIATox registra aumento nos atendimentos por veneno de picadas pelo 5º ano seguido

O CIATox-HU (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) vem registrando números cada vez maiores de atendimentos de casos de picadas de cobras, escorpiões e aranhas, entre outros animais peçonhentos (venenosos), prestando assessoria a profissionais de saúde e à população em geral sobre o manejo dos ferimentos nas primeiras horas após os acidentes.







Balanço feito pelo centro aponta que foram registrados mais de 6,7 mil acidentes com animais peçonhentos. Os dados são de 339 municípios do Paraná e de outros 13 estados brasileiros atendidos nos últimos cinco anos. A ampla maioria ocorreu em Londrina (1466), no entanto, até cidades que não fazem parte da 17ª Regional de Saúde, como Cianorte (277), Apucarana (217), Wenceslau Braz (207) e Cornélio Procópio (188) já encaminharam pacientes ou solicitaram apoio para o atendimento.



Plantonista no CIATox, o docente do Departamento de Ciências Farmacêuticas (CCS) da UEL Edmarlon Girotto destaca que a demanda vem crescendo desde 2019, a partir do avanço dos casos envolvendo escorpiões e aranhas na RML (Região Metropolitana de Londrina) e nas demais regiões do estado. Outro fator, avalia, é o próprio conhecimento da população sobre o trabalho que é realizado no centro, que pode ser acionado nos sete dias da semana em todos os horários, pelo telefone (43) 3371-2244.







Contando com docentes e estagiários dos cursos de Enfermagem, Medicina e Farmácia e localizado no HU (Hospital Universitário), o CIATox também integra a programação do I Encontro sobre Animais Peçonhentos do Norte do Paraná, evento que irá reunir profissionais de diversas áreas nos dias 20, 21 e 22 de março na UEL.