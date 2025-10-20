Com 45% de faltosas, UBSs atenderam 2.433 mulheres no sábado

No último sábado (18), as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Londrina, urbanas e rurais, estiveram abertas para atender mulheres no Dia D do Outubro Rosa voltado aos cuidados preventivos contra os cânceres de mama e de colo de útero. Do total de 4.434 agendamentos realizados no Portal da Prefeitura, foram efetuados 2.423 atendimentos às mulheres, o que representa 45% de faltas. Também foram solicitados 1.305 exames de mamografia, 528 ultrassonografias endovaginal e 302 ultrassonografias de mamas.





Publicidade

Publicidade

A secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, destacou que, apesar da forte chuva em Londrina no sábado (18) e do número de faltas, o resultado da ação foi muito positivo. A UBS do distrito de Irerê precisou ser fechada devido à falta de energia elétrica e água.





“Infelizmente, no período da manhã, a campanha foi afetada pelas chuvas intensas, o que pode ter reduzido a procura, mas ainda assim tivemos um desempenho excelente. Mantivemos todas as unidades abertas até as 17h, com atendimento para coleta de citologia, avaliação das mamas e agendamento de mamografias. Reforço o convite para que a população procure as UBSs, tanto para os cuidados do Outubro Rosa quanto para atualizar a carteira vacinal. Parabenizo toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que, de forma inédita, abriu 100% das unidades em todas as regiões da cidade, levando a saúde ainda mais perto da população”, afirmou.

Publicidade





A coordenadora de Saúde da Mulher na Atenção Primária da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), Priscilla Colmiran, também avalia que o resultado da ação foi muito positivo. “O mais importante é que conseguimos atender, no sábado, mulheres que não têm disponibilidade durante a semana por conta do trabalho ou outros compromissos. Foram feitas diversas solicitações de mamografia e outros exames complementares, conforme a necessidade de cada paciente. É importante que quem não compareceu aproveite a oferta dos exames ao longo do ano, já que o preventivo e a mamografia estão disponíveis em todas as unidades de saúde”, frisou.





As ações do Outubro Rosa 2025 foram lançadas em Londrina, pela SMS, no dia 3 de outubro. Com o tema “Prevenção sem Fronteiras”, as atividades abrangem coleta de preventivo em horário estendido, realização de exames, multivacinação, palestras, visita a todas ILPS (Instituições de Longa Permanência para Idosos) para cuidar das idosas, Caminhada Rosa no Lago Igapó, entre outras atividades.

Publicidade





Entre as ações, destaca-se a abertura de cinco UBSs em horário estendido, das 19h às 22h, às quartas-feiras, para coleta de preventivo, exame das mamas, multivacinação e testagem rápida de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). A ação já aconteceu em três quartas-feiras de outubro e prosseguirá nesta quarta-feira (22), com a abertura das UBSs do Campos Verdes, Alvorada, Armindo Guazzi, União da Vitória e CSU; e no dia 29, com as unidades do Parigot, Pind, Bandeirantes, Casoni e Marabá.





Os atendimentos para esta ação são feitos mediante agendamento prévio, que pode ser feito pela internet, no Portal da Prefeitura, ou diretamente na UBS, presencialmente ou por telefone. O exame preventivo contra o câncer de colo de útero é voltado a mulheres de 24 a 65 anos e a solicitação da mamografia para as de 40 a 74 anos.

Publicidade





A Secretaria Municipal de Saúde também fez uma parceria com os hospitais do município para fazer a coleta de preventivo das trabalhadoras. “Essa ação visa atender mulheres profissionais de saúde que muitas vezes trabalham em dois vínculos e acabam não tendo tempo para buscarem um serviço de saúde. Trouxemos, então, a possibilidade de elas serem atendidas dentro dos próprios serviços em que atuam. A Secretaria está apoiando com a montagem das escalas de trabalho, com os materiais para coleta e com os agendamentos dos exames. Também temos feito coletas do preventivo e avaliação das mamas no Sindserv (Sindicato dos Servidores de Londrina) para as trabalhadoras de outras secretarias”, informou Colmiran.





Multivacinação

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Também no sábado (18), foi realizado o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, voltado para crianças e adolescentes de até 15 anos, visando atualização da Caderneta de Vacinação. Foram aplicadas 1.654 doses de vacinas variadas, entre elas contra o HPV, Covid-19, febre amarela, hepatites e sarampo. Desde o início da campanha, que começou no dia 6 de outubro, foram aplicadas 13.554 doses de vacinas em Londrina. A campanha prosseguirá até o final do mês e pessoas de até 59 anos também podem aproveitar a iniciativa para atualizar a caderneta vacinal.