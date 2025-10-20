Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
4,4 mil agendamentos

Com 45% de faltosas, UBSs atenderam 2.433 mulheres no sábado

Redação Bonde com N.Com
20 out 2025 às 17:04

Compartilhar notícia

Vitória Laba / estagiária SMS
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

No último sábado (18), as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Londrina, urbanas e rurais, estiveram abertas para atender mulheres no Dia D do Outubro Rosa voltado aos cuidados preventivos contra os cânceres de mama e de colo de útero. Do total de 4.434 agendamentos realizados no Portal da Prefeitura, foram efetuados 2.423 atendimentos às mulheres, o que representa 45% de faltas. Também foram solicitados 1.305 exames de mamografia, 528 ultrassonografias endovaginal e 302 ultrassonografias de mamas.


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

A secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, destacou que, apesar da forte chuva em Londrina no sábado (18) e do número de faltas, o resultado da ação foi muito positivo. A UBS do distrito de Irerê precisou ser fechada devido à falta de energia elétrica e água. 


“Infelizmente, no período da manhã, a campanha foi afetada pelas chuvas intensas, o que pode ter reduzido a procura, mas ainda assim tivemos um desempenho excelente. Mantivemos todas as unidades abertas até as 17h, com atendimento para coleta de citologia, avaliação das mamas e agendamento de mamografias. Reforço o convite para que a população procure as UBSs, tanto para os cuidados do Outubro Rosa quanto para atualizar a carteira vacinal. Parabenizo toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que, de forma inédita, abriu 100% das unidades em todas as regiões da cidade, levando a saúde ainda mais perto da população”, afirmou.

Publicidade


A coordenadora de Saúde da Mulher na Atenção Primária da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), Priscilla Colmiran, também avalia que o resultado da ação foi muito positivo. “O mais importante é que conseguimos atender, no sábado, mulheres que não têm disponibilidade durante a semana por conta do trabalho ou outros compromissos. Foram feitas diversas solicitações de mamografia e outros exames complementares, conforme a necessidade de cada paciente. É importante que quem não compareceu aproveite a oferta dos exames ao longo do ano, já que o preventivo e a mamografia estão disponíveis em todas as unidades de saúde”, frisou.


As ações do Outubro Rosa 2025 foram lançadas em Londrina, pela SMS, no dia 3 de outubro. Com o tema “Prevenção sem Fronteiras”, as atividades abrangem coleta de preventivo em horário estendido, realização de exames, multivacinação, palestras, visita a todas ILPS (Instituições de Longa Permanência para Idosos) para cuidar das idosas, Caminhada Rosa no Lago Igapó, entre outras atividades.

Publicidade


Entre as ações, destaca-se a abertura de cinco UBSs em horário estendido, das 19h às 22h, às quartas-feiras, para coleta de preventivo, exame das mamas, multivacinação e testagem rápida de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). A ação já aconteceu em três quartas-feiras de outubro e prosseguirá nesta quarta-feira (22), com a abertura das UBSs do Campos Verdes, Alvorada, Armindo Guazzi, União da Vitória e CSU; e no dia 29, com as unidades do Parigot, Pind, Bandeirantes, Casoni e Marabá.


Os atendimentos para esta ação são feitos mediante agendamento prévio, que pode ser feito pela internet, no Portal da Prefeitura, ou diretamente na UBS, presencialmente ou por telefone. O exame preventivo contra o câncer de colo de útero é voltado a mulheres de 24 a 65 anos e a solicitação da mamografia para as de 40 a 74 anos.

Publicidade


A Secretaria Municipal de Saúde também fez uma parceria com os hospitais do município para fazer a coleta de preventivo das trabalhadoras. “Essa ação visa atender mulheres profissionais de saúde que muitas vezes trabalham em dois vínculos e acabam não tendo tempo para buscarem um serviço de saúde. Trouxemos, então, a possibilidade de elas serem atendidas dentro dos próprios serviços em que atuam. A Secretaria está apoiando com a montagem das escalas de trabalho, com os materiais para coleta e com os agendamentos dos exames. Também temos feito coletas do preventivo e avaliação das mamas no Sindserv (Sindicato dos Servidores de Londrina) para as trabalhadoras de outras secretarias”, informou Colmiran.


Multivacinação

Cadastre-se em nossa newsletter


Também no sábado (18), foi realizado o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, voltado para crianças e adolescentes de até 15 anos, visando atualização da Caderneta de Vacinação. Foram aplicadas 1.654 doses de vacinas variadas, entre elas contra o HPV, Covid-19, febre amarela, hepatites e sarampo. Desde o início da campanha, que começou no dia 6 de outubro, foram aplicadas 13.554 doses de vacinas em Londrina. A campanha prosseguirá até o final do mês e pessoas de até 59 anos também podem aproveitar a iniciativa para atualizar a caderneta vacinal.

UBS Faltantes Outubro Rosa sábado
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas