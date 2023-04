Com avanço galopante da dengue, Londrina terá cinco UBS exclusivas para a doença

Com Londrina enfrentando uma epidemia de dengue e o sistema de saúde tensionado para recepcionar todos os doentes, a prefeitura decidiu destinar cinco UBS (Unidades Básicas de Saúde) para atendimentos exclusivos relacionados à doença. A mudança passa a valer a partir desta quarta-feira (12). Serão referência para suspeita ou confirmação de dengue os postos do Maria Cecília e Vivi Xavier (norte), Ideal (leste), Ouro Branco (sul) e Santiago (oeste).





As unidades vão funcionar das 7h às 22h, de segunda a sexta-feira, e das 7h às 19h, no sábado. A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do jardim Sabará segue apenas para a dengue, diariamente, durante 24 horas. A unidade de pronto atendimento contabilizou na segunda-feira (10) 1.242 pacientes procurando consulta, o maior número desde a inauguração, em 2014. Dez médicos estavam trabalhando.

“A análise que a nossa equipe técnica nos trouxe aponta que pelos próximos 30 dias, por questões climáticas e curso natural da epidemia depois de instalada, permanecerão essas notificações (altas). Por isso, fizemos essa alteração na rede de atendimento”, explicou o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado.





Os postos referenciais para a dengue contarão com três médicos e as UBS que absorverem o atendimento geral das demais vão ter um profissional a mais. “A exceção serão os pediatras e ginecologistas, que vão ser encaminhados para a unidade de referência. Temos outras ferramentas na atenção básica, que é a contratação de horas médicas e vamos usar quando houver necessidade para complementar as escalas”, afirmou o secretário, garantindo que não faltarão médicos.

